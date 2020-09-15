На Митрофаньевском мосту столкнулись две легковушки

Какие травмы получили участники аварии, неизвестно.

Вечером во вторник, 15 сентября, стало известно, что на Митрофаньевском мосту произошло ДТП.

Источник Piter.TV поделился кадрами с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения. Видно, что ряд автомобилей стоит на светофоре и ждет момента для совершения левого поворота. Один из водителей решает "проскочить", но не рассчитал расстояние до встречного автомобиля, который ехал на большой скорости. Избежать столкновения не удалось. На кадрах заметно, как одну из машин развернуло. Какие травмы получили участники аварии, неизвестно.

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Видео: Piter.TV