Жильцы дома на Фонтанке объявили награду за поимку воришек

Неизвестные украли самокат, велосипед и планшет.

Петербуржцы, проживающие в доме №133А по набережной реки Фонтанки очень расстроены поступками нескольких молодых мужчин, которые за текущий месяц успели украсть самокат, велосипед и планшет. Историю узнал "Мегаполис".

Местный житель по имени Павел рассказал, что дом знаменит тем, что в конце 2018 года сюда заселились молодые семьи. Теперь там часто ходят злоумышленники в поисках легкой наживы. Так, в начале сентября с подоконника квартиры первого этажа утащили планшет; 9 сентября неизвестный укатил с детской площадки во дворе самокат, оставленный кем-то из детей. Буквально вчера, 14 сентября, в 15.23 двое молодых людей обошли парадные дома и в одной из них украли взрослый велосипед, обрезав замок.

Воров не смущает и тот факт, что их могут запечатлеть камеры видеонаблюдения. Расстроенные жильцы объявили награду в 50 тысяч рублей за поимку каждого из них. Вознаграждение получит тот, чья информация поможет поймать преступников. Для передачи сведений можно обратиться в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во Вконтакте.

Ранее мы писали, что маляр из Петербурга украл машину у работодателя и попытался скрыться от полиции.

Фото: "Мегаполис"