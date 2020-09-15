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Маляр из Петербурга украл машину у работодателя и попытался скрыться от полиции

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Мужчину задержали в нетрезвом состоянии.

Водитель иномарки обманул сотрудников патрульно-постовой службы, и вместо того, чтобы остановиться, предпринял попытку скрыться. Инцидент полностью попал на видео, предоставленное пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и области.

Машину остановили утром 13-го сентября на Дунайском проспекте. На кадрах видно, как авто замедляет ход, после чего к двери подходит инспектор и пытается ее открыть, после чего водитель резко увеличивает скорость и начинает движение. Настигнуть злоумышленника удалось у дома №22 по улице Звездная.

За рулем оказался 47-летний маляр станции техобслуживания. Как оказалось, незадолго до этого он угнал автомобиль у своего работодателя. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Ранее он уже был судим за угон. 

Пострадавшему сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге сносят гаражи для строительства фондохранилища Эрмитажа. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: полиция, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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