Названы признаки надвигающегося тромбоза головного мозга. Об этом журналистам "Вечерней Москвы" рассказал главный кардиолог Минздрава России Юрий Беленков
Во-первых, это очень сильная головная боль. Второе — нарушение симметрии лица, когда, например, носогубная складка увеличивается с одной стороны. Третье — спутанность речи. Еще один симптом — потеря зрения или его ухудшение.
Юрий Беленков, российский кардиолог
Медик подчеркнул, что о диагнозе также могут свидетельствовать такой признак, как онемение отдельных конечностей или даже паралич. Эксперт объяснил журналистам, что симптомов, говорящих о приближающемся тромбозе достаточного много. Они сильно различаются между собой: от легкого состояния, напоминающего потерю сознания, до того того, как человека резко повело до такой степени, что он потерял сознание, а когда очнулся, то заметил паралич всех конечностей.
В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca.
Фото: Минздрав России
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