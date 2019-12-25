В Минздраве раскрыли самые часто встречающиеся симптомы приближающегося тромбоза головного мозга.

Названы признаки надвигающегося тромбоза головного мозга. Об этом журналистам "Вечерней Москвы" рассказал главный кардиолог Минздрава России Юрий Беленков

Во-первых, это очень сильная головная боль. Второе — нарушение симметрии лица, когда, например, носогубная складка увеличивается с одной стороны. Третье — спутанность речи. Еще один симптом — потеря зрения или его ухудшение. Юрий Беленков, российский кардиолог

Медик подчеркнул, что о диагнозе также могут свидетельствовать такой признак, как онемение отдельных конечностей или даже паралич. Эксперт объяснил журналистам, что симптомов, говорящих о приближающемся тромбозе достаточного много. Они сильно различаются между собой: от легкого состояния, напоминающего потерю сознания, до того того, как человека резко повело до такой степени, что он потерял сознание, а когда очнулся, то заметил паралич всех конечностей.

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Фото: Минздрав России