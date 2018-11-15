Стало известно, кто может сыграть нового Джеймса Бонда

Дэниел Крейг сыграет роль агента 007 в последний раз.

Новым Джеймсом Бондом может стать британский актер и звезда киновселенной "Marvel" Том Хиддлстон. Об этом сообщает издание The Mirror, ссылаясь на данные букмекера Coral.

Британец имеет больше всех шансов сыграть нового агента 007. Ниже располагаются звезда "Игры престолов" Ричарда Мэддена, англичанин Джеймс Нортон, известный по Андрея Болконского в мини-сериале "Война и мир", Идрис Эльба и американец Джастин Хартли.

Напомним, что нынешний исполнитель роли Джеймса Бонда, Дэниел Крейг, отказался сниматься в следующем фильме. Продюсерам удалось уговорить актера принять участие в еще одном фильме.

Двадцать пятый по счету фильм бондианы расскажет о том, как агент британской разведки принимает решение уйти на покой и жениться, однако убийство супруги вновь вынуждает героя взяться за старое. Из-за смены режиссера и проблем со сценарием работа над лентой постоянно откладывалась. Это же повлияло и на дату премьеры – сейчас выход фильма запланировано на 2020 год.

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Фото: Instagram / danielcraigofficialfans