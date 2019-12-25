Творческие коллективы приглашают пройти кастинг для выступления на "Алых парусах"

На данный момент праздник собираются проводить в очном формате.

Творческие коллективы приглашают к участию в празднике выпускников "Алые паруса". Об этом сообщил комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Среди участников будут проводить кастинг по следующим номинациям:

Возраст участников должен быть от 16 до 35 лет. Можно подать заявку только в одной номинации с одним творческим номером. Длительность выступления — не более 4 минут.

Участниками могут быть как творческие коллективы (дуэты, трио, квартеты, ансамбли), так и сольные исполнители в возрасте от 16 до 35 лет.

Членам жюри номера будут представлять с 6 по 9 июня. Победители смогут выступить на Дворцовой площади.

В прошлом году в кастинге участвовали более 700 человек.

Фото: Piter.tv