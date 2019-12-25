Названы новые правила посещения бассейнов в Петербурге

Так как в маске плавать невозможно, в приоритете другие ограничения.

Комитет по физической культуре и спорту Петербурга рассказал горожанам о правилах посещения бассейнов во время эпидемии коронавируса. Инструкцию передал губернатор города в ответ на вопрос одной из петербурженок в социальной сети ВКонтакте.

Как выяснилось, ключевым правилом остается соблюдение социальной дистанции, причем как в воде, так и в раздевалках. По регламенту, один человек должен разместиться не менее, чем на 10 квадратных метров водной поверхности. Во время групповых занятий это расстояние может быть сокращено до пяти квадратных метров.

Строгие правила социальной дистанции вызваны невозможностью соблюдения масочно-перчаточного режима во время плавания.

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