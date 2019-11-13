Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют

Диетологи назвали плохие привычки в еде, из-за которых толстеют. Об этом сообщили в издании Food News По мнению специалистов, вредно сидеть на строгих диетах, направленных на быструю потерю веса.
В нагрузочные дни россияне слишком налегают на фастфуд, что сказывается на лишнем весе. Лучшим решением будет питаться сбалансировано. Такое питание предлагает, например, средиземноморская диета. Не следует слишком быстро пережевывать пищу и торопиться доесть.
После еды необходимо как минимум 20 минут, чтобы мозг получил сигнал насыщения
комментируют эксперты
Еще один полезным советом станет принимать пищу в одно и тоже время ежедневно. Лучше отказаться от перекусов и употребления продуктов перед компьютером или телевизором.
Ранее гастроэнтеролог говорил о том, что "вегетарианство как питание и образ жизни – это неправильно".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Pick Up Limes
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