За какую работу в Петербурге платят более полумиллиона рублей

Хорошую оплату труда предлагают в нескольких сферах деятельности.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru по СЗФО назвали вакансии в Петербурге с зарплатой более полумиллиона рублей. Такую оплату труда готовы предложить техническому директору разработки продукта, аналитику-автоматизатору и директору по персоналу. Об этом пишут "Невские Новости".

Так, технический директор в Петербурге может получать 8 тысяч долларов (около 587 тысяч рублей), ведущий аналитик по управлению ставками в контекстной рекламе – 550-650 тысяч рублей до вычета НДФЛ, директор по персоналу – 500 тысяч рублей, а управляющий транспортной компанией – 400 тысяч рублей.

Высокие зарплаты также у ведущих инженеров по высокотехнологичному производству. Им готовы платить около 5 тысяч долларов (чуть больше 366 тысяч рублей). Главному технологу ЗИФ предлагают в Петербурге 350-400 тысяч рублей, а инженеру-программисту – 250-450 тысяч рублей.

В мае в Петербурге появилось почти 1,5 тысячи вакансий с зарплатой от 245 тысяч рублей. В топе-3 по хорошей оплате труда находится IT-сфера, продажи и строительная сфера.

Ранее мы писали, что более миллиона петербуржцев работает в малом и среднем бизнесе.

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