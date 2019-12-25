Названы основные схемы мошенничества при онлайн-бронировании жилья

"Островок" дал рекомендации по тому, как не стать жертвой обмана в цифровой среде.

Самыми популярными схемами мошенничества на российской территории при онлайн-бронировании жилья являются стилизованные под официальные уведомления сервисов электронные письма, фальшивые объявления и просьбы к пользователям оплатить бронирование вне платформы. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы онлайн-сервиса по бронированию отелей и апартаментов "Островок".

Во-первых, это фальшивые объявления на сайтах-досках объявлений и маркетплейсах. Схема следующая: из объявления о сдаче в аренду жилья посуточно пользователя переводят в мессенджеры и предлагают оформить бронирование через популярный сервис. Затем ему отправляют ссылку на поддельную страницу, визуально копирующую известную платформу. После ввода данных банковской карты средства списываются, однако бронирование не происходит. пресс-служба "Островка"

Кроме этого аферисты используют электронные письма, стилизованные под официальные уведомления со стороны сервисов. В этих документах клиента обещаются большие скидки или промокоды. Однако при переходе по таким фишинговым ссылкам в реальности злоумышленники крадут личные и платежные данные туристов. Ключевой признак подобной подделки является адрес отправителя. Важно помнить о том, что фишинговые сайты отличаются от официального домена иногда всего лишь на одну букву или символ. Дополнительно можно увидеть криминальные схемы, в рамках которых пользователя убеждают оплатить бронирование вне официальной платформы, обещая более выгодную цену. Сервис рекомендует путешественникам придерживаться базовых правил по цифровой безопасности. Речь идет о том, что следует выбирать известные сервисы с высокой репутацией, проверять URL сайта перед вводом личных данных, а также важно использовать официальное мобильное приложение и обращать внимание на отправителя сообщений. При этом рекомендуется избегать каких-либо коммуникации в мессенджерах.

