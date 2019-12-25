В АТОР рассказали, чем чаще всего болеют граждане РФ за границей.

Названы основные болезни россиян за границей. Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику, предоставленную европейским туристическим страхованием ERV.

Специалисты рассказали, что в большинстве случаев путешественники из России страдают от травм, отравлений, зубной боли, а также проблем, связанных с ЛОР-органами. В последнем случаеа часто фиксируются гайморит, ринит, тонзиллит, отит. Некоторые россияне получают осложнения во время беременности, когда находятся за границей. Во время распространения коронавируса в большинстве страховых случаев граждане РФ не обращались за страховой медицинской помощью, связанной с заболеванием коронавирусом. С данной инфекцией в медицинские центры обратились менее одного процента туристов (два человека). Оба россиянина уже вылечились и получили выписку из госпиталя. Она получили на руки документы, подтверждающие отсутствие COVID-19 в организме.

Чаще всего в страховую компанию обращаются россияне, которые находятся в Таиланде, Индии, Великобритании, Испании, Черногории, Вьетнаме, Турции, Индонезии, Доминикане, Кипре.

Около 5 тысяч россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни.