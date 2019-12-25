Названы основные болезни россиян за границей. Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику, предоставленную европейским туристическим страхованием ERV.
Специалисты рассказали, что в большинстве случаев путешественники из России страдают от травм, отравлений, зубной боли, а также проблем, связанных с ЛОР-органами. В последнем случаеа часто фиксируются гайморит, ринит, тонзиллит, отит. Некоторые россияне получают осложнения во время беременности, когда находятся за границей. Во время распространения коронавируса в большинстве страховых случаев граждане РФ не обращались за страховой медицинской помощью, связанной с заболеванием коронавирусом. С данной инфекцией в медицинские центры обратились менее одного процента туристов (два человека). Оба россиянина уже вылечились и получили выписку из госпиталя. Она получили на руки документы, подтверждающие отсутствие COVID-19 в организме.
Чаще всего в страховую компанию обращаются россияне, которые находятся в Таиланде, Индии, Великобритании, Испании, Черногории, Вьетнаме, Турции, Индонезии, Доминикане, Кипре.
Около 5 тысяч россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни.
Обсуждение ( 0 )