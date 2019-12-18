Медик пояснил главные ошибки россиян в самолечении.

Названы ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ. Медики заявили, что ранний прием "наборов от простуды" и антибиотики без назначения - ошибка. Об этом "РБК" рассказал клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По словам специалиста, самостоятельное употребление лекарств вредит микрофлоре кишечника, которая отвечает за иммунитет

После этого мы можем заболеть повторно суперинфекцией, когда любая бактерия для нас будет очень тяжелой прокомментировал эксперт

Лечиться антибиотиками нужно только в случае присоединения вирусной инфекции к бактериальной. Невысокую температуру не советуют сбивать жаропонижающими препаратами. Если она ниже 38 градусов, то лучше ее "сбивать" при помощи обильного питья, иначе иммунитет начнет постепенно ослабевать.

С осторожностью следует относиться к отхаркивающим лекарствам. Особенно при назначении их детям. У малышей нет кашлевого рефлекса, он формируется только к четырем годам. А такие препараты увеличивают скопление слизи, что приводит к застою мокроты. Дети могут задохнуться. Капли и спреи для носа (от насморка) можно использовать не более трех дней. В них есть компоненты, которые сужают сосуды не только в носу, но и других органах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики.