Советы помогут пациентам не получить микробов, устойчивых к лекарствам.

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики. Медики напомнили, что данные препараты направлены на то, чтобы не дать микробам устойчивости к развитию.

Зачастую негативный эффект происходит из-за нарушения правил приема лекарств или неоправданного назначения. Часто врачи назначают их в качестве "перестраховки". Да и сами пациенты могут купить антибиотики без рецепта при малейшем недомогании.

Не следует требовать назначения АБ или приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом необходимости комментируют специалисты

В ведомстве призывают неукоснительно следовать указаниям врача и не передавать свои лекарства другим. Некоторые заболевания окажется проблемно вылечить, если у микробов будет устойчивость к препаратам. Чаще всего речь идет об инфекциях, которые вызывают пневмонию, туберкулез, гонорею, сальмонеллез.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор дал рекомендации петербуржцам, как не заразиться гриппом и ОРВИ.