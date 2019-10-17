Названы опасные последствия глобального потепления для России

Жителям страны придется дышать опасными веществами, концентрация которых возрастет в воздухе.

Ученые рассказали о последствиях глобального потепления для России. Аналитик из Главной геофизической обсерватории объяснил, что потепление опасно влияет на загрязненность воздуха. Сведения об этом предоставили "РИА Новости".

Из-за высокой температуры атмосфера приобретает больше вторичных примесей. Среди особо опасных продуктов - диоксид азота, озон и формальдегид. Средняя концентрация последнего по России значительно увеличилась за последнее время. Вещество попадает в воздух при выбросе с предприятий, из выхлопных труб автомобилей.

По предварительным сведениям, концентрация формальдегида может возрасти на 2–10 мкг на кубический метр. Регионам, в которых климатические изменения повлияют на количество выпадаемых осадков, повезло больше, так как дожди очистят атмосферу городов и смоют вредные примеси.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы наиболее страдающие от изменения климата города России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/National Geographic