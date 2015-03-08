В Петербурге перенесли сроки реставрации Медного всадника

Работы планируют завершить в октябре этого года.

В Петербурге перенесли сроки реставрации памятника Медного всадника. Об этом сообщают "Невские Новости".

Изначально работы должны были начаться ещё в середине июля. Однако сроки перенесли из-за Дня Военного-Морского флота. В пресс-службе Государственного музея городской скульптуры рассказали, что реставрационные работы начнутся в конце августа и завершатся до конца года. Причина переноса сроков – комитет имущественных отношений перенес решение по заявке.

Заняться реставрацией предстоит компании "Наследие". По словам административного директора компании "Наследие" Дениса Косицина, организация уже получила разрешение на работы от комитета по охране памятников. Однако, чтобы приступить к реставрации, необходимо получить разрешение от Государственной-административно технической инспекции (ГАТИ) на установку строительных лесов. Косицин добавил, что до 24 августа разрешение компания точно не получит.

Памятник скульптора Этьена Фальконе Петру I открыли в 1782 году. Последняя масштабная реставрация Медного всадника была в 1976 году.

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