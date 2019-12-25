В библиотеке Маяковского на набережной Фонтанки завершилась реконструкция

Здание обновили как внутри, так и снаружи.

Здание Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского на набережной реки Фонтанки готово к открытию. К такому выводу пришли специалисты Госстройнадзора Петербурга по итогам проверки.

Проведенная реконструкция соответствует требованиям проектной документации, заключили в ведомстве. Работы проводила ООО "Проектно-Строительное Бюро "Жилстрой". У здания усилили фундамент, кирпичные стены и проемы. Также были возведены новые несущие конструкции из монолитного железобетона, проведен капитальный ремонт кровли, реставрация фасадов библиотеки.

Так как рядом с библиотекой находится историческая застройка, строительные работы велись под присмотром Госстройнадзора.

Реконструкция должна была завершиться весной, после чего подрядчик устранял замечания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что библиотеки Петербурга подарят книги в обмен на корм для животных.

Фото: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга