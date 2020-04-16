Основной период ОГЭ-2020 пройдет с 8 июня по 31 июля.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что названы новые сроки экзаменов для российских девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Известно, что проект подготовлен совместно Рособрнадзором и Минпросвещения. В новом расписании основной период ОГЭ-2020 назначен на 8 июня. Он продлится по 31 июля. Отмечается, что экзамена по предметам по выбору проводиться не будет. Также в ведомстве отметили, что школы могут сами определить сроки сдачи русского языка и математики в рамках предложенного периода.

Отмечается, что те ученики, которые получат по ОГЭ "двойку2 смогут пересдать экзамен в сентябре.

Ранее мы сообщали о том, что в России допустили, что новый учебный год начнётся в онлайн-режиме.