В министерстве образования и науки не исключают такой сценарий.

В России допустили, что новый учебный год начнётся в онлайн-режиме. В министерстве образования и науки не исключают такой сценарий. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты, самые разные варианты и не исключаем возможности начала нового учебного года онлайн. Валерий Фальков, министр образования и науки России

Он добавил, что главное — это предоставить школьникам качественное образование.

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