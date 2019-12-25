Названы популярные у туристов места в Ленобласти

Заместитель председателя регионального Комитета по культуре и туризму Ольга Голубева на пресс-конференции в ТАСС назвала самые популярные места у туристов в Ленинградской области. В их числе Выборг, Гатчина, побережье Финского залива и берег Ладожского озера.
Кроме того, путешественникам нравится Тихвин и Лодейное Поле, где находится много православных святынь. Постепенно растет интерес и к Тосненскому району.
Ранее мы писали, что в Петербурге туризм будут развивать с помощью именитых экспертов.
Фото: pixabay.com
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