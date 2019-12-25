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Названы популярные у туристов места в Ленобласти
Сегодня, 14:40
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Alena_Zinovieva

Названы популярные у туристов места в Ленобласти

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Наибольший интерес у путешественников вызывают Выборг, Гатчина, побережье Финского залива и берег Ладожского озера.

Заместитель председателя регионального Комитета по культуре и туризму Ольга Голубева на пресс-конференции в ТАСС назвала самые популярные места у туристов в Ленинградской области. В их числе Выборг, Гатчина, побережье Финского залива и берег Ладожского озера.

Кроме того, путешественникам нравится Тихвин и Лодейное Поле, где находится много православных святынь. Постепенно растет интерес и к Тосненскому району.

Ранее мы писали, что в Петербурге туризм будут развивать с помощью именитых экспертов.

Фото: pixabay.com

Теги: туризм
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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