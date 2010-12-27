Названы мобильные операторы с самым быстрым интернетом

Так, на первом месте оказался "Мегафон".

Эксперты из международного исследовательского агентства Ookla назвали мобильных операторов с самым быстрым интернетом. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

На первом месте оказался "Мегафон". Так, скорость передачи данных у этого оператора выше, чем у ближайшего конкурента. Средняя скорость скачивания у "Мегафон" составляет 27,31 Мбит/с, а загрузки данных – 11,88 Мбит/с.

Согласно исследованию, МТС находятся на отметках 16,97 Мбит/с и 7,93 Мбит/с. А "Билайн" и Tele2 остановились на показателях 15 Мбит/с и чуть более 8 Мбит/с.

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