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Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Сегодня, 9:12
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lesjasap

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

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В перечень попали аптеки и магазины.

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса. Об этом в интервью журналистам "АиФ" рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев. Специалист рассказал о потенциально опасных местах в период распространения инфекции. Угрозу заражения несут аптеки, магазины и автозаправки. Человек также может подхватить вирус во время прогулки с собакой или при выносе мусора.

Во время посещения учреждений специалист рекомендует надевать медицинскую маску, а также дополнительно обрабатывать нос противовирусной мазью. Рекомендуется выбирать время посещения, когда в аптек или магазине будет как можно меньше народа. Следует заранее ознакомиться со списком необходимых лекарств или продуктов, а также дома подобрать аналоги, чтобы не создавать в помещении очередь из-за длительного выбора. 

При входе и выходе из аптеки или магазина следует обрабатывать руки антисептиком. При необходимости использования пакетов для расфасовки не следует слюнявить пальцы в попытке раскрыть их. 

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Теги: коронавирус, пандемия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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Пермяков Костян
Сегодня 9:38

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