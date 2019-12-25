Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса. Об этом в интервью журналистам "АиФ" рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев. Специалист рассказал о потенциально опасных местах в период распространения инфекции. Угрозу заражения несут аптеки, магазины и автозаправки. Человек также может подхватить вирус во время прогулки с собакой или при выносе мусора.
Во время посещения учреждений специалист рекомендует надевать медицинскую маску, а также дополнительно обрабатывать нос противовирусной мазью. Рекомендуется выбирать время посещения, когда в аптек или магазине будет как можно меньше народа. Следует заранее ознакомиться со списком необходимых лекарств или продуктов, а также дома подобрать аналоги, чтобы не создавать в помещении очередь из-за длительного выбора.
При входе и выходе из аптеки или магазина следует обрабатывать руки антисептиком. При необходимости использования пакетов для расфасовки не следует слюнявить пальцы в попытке раскрыть их.
ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа.
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