Стали известны машины, чаще всего попадающие в аварии на трассе М-11

В антитоп вошли Mercedes, ВАЗ и Volvo.

В пятницу, 5 марта, пресс-служба компании "Магистрали двух столиц" опубликовали статистику по участку платной трассы М-11 (проходит по территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей), а именно какие автомобили чаще попадают в ДТП.

За прошедший 2020 год на участке с 546-го по 684-й километр трассы М-11 "Нева" более 11% водителей марки Mercedes спровоцировали ДТП. Причем, 25% из них – это грузовые машины. 8,7% виновников аварий были за рулем Volvo, а тройку анти-лидеров замыкает ВАЗ с 6,8%. Кроме того, 6,3% от всех аварий спровоцировали водители Scania.

По вине водителей легковых Mercedes произошло 8,2% ДТП. На долю водителей Volkswagen пришлось 7,6% случаев, на ВАЗ – 6,8% аварий, на Toyota – 5,7% и на KIA – 5,5%. Меньше всего спровоцировавших аварий приходится на долю водителей Chevrolet – 1,3%.

Ранее мы писали, что неадекватный "парфюмер" украл духи из магазина на Невском.

Фото: pixabay