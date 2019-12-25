Неадекватный "парфюмер" украл духи из магазина на Невском

Мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

В четверг, 4 марта, у магазина парфюмерии и косметики на Невском проспекте задержали нетрезвого воришку. Как рассказали в пресс-службе УВО, около 17.26 сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии поймали мужчину, укравшего духов на 8 тысяч рублей. Парфюмерию изъяли, вора передали полиции. У мужчины наблюдались внешние признаки наркотического опьянения, вел себя "парфюмер" неадекватно и в итоге был госпитализирован в больницу.

Ранее мы писали, что неизвестный с мачете ограбил продуктовый магазин в Шушарах.

Фото: рixabay