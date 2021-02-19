Неизвестный с мачете ограбил продуктовый магазин в Шушарах

Мужчина вынудил продавщицу отдать ему 15 тысяч рублей из кассы.

Вечером 18 февраля в полицию обратилась 22-летняя продавщица продуктового магазина, расположенного на Центральной улице в Шушарах. Как стало известно Piter.TV, магазин ограбил неизвестный.

Со слов девушки, мужчина в капюшоне и медицинской маске зашел в помещение магазина, вынул из-за пазухи предмет, похожий на мачете, и вынудил продавщицу отдать ему деньги из кассового аппарата. С 15 тысячами рублей злоумышленник скрылся. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер наблюдения.

Возбуждено уголовное дело, разбойника разыскивают.

Ранее появилось видео нападения разбойника с ножом на медсестру в Невском районе

Видео: Piter.TV