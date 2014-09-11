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На трассе М-11 затруднено движение из-за упавшей фуры
Сегодня, 11:17
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kraratau27

На трассе М-11 затруднено движение из-за упавшей фуры

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В результате происшествия водитель отделался лёгкими травмами. 

На автомобильной трассе М-11 затруднено движение из-за упавшей днём фуры. Об этом в среду, 5 мая, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте. 

В пресс-службе компании "Автодор" "Фонтанке" отметили, что инцидент произошёл в 8 утра. По пути в Москву на 608-ом километре трассы у фуры лопнуло колесо. В связи с чем грузовик сначала сбил ограждение, затем выехал на встречную полосу и опрокинулся. Известно, что в результате происшествия водитель отделался лёгкими травмами. 

Отмечается, что на трассе образовалась огромная пробка в сторону Петербурга. 

Ранее мы писали, что авария с участием Skoda и маршрутки на перекрёстке Богатырского и Коломяжского проспектов попала на видео.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, м-11 трасса, фура
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
соловарьа светозара
Сегодня 11:31

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