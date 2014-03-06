  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:35
155
kraratau27 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Авария с участием Skoda и маршрутки на перекрёстке Богатырского и Коломяжского проспектов попала на видео

0 0

Информация о пострадавших не поступала. 

Утром 5 мая в Приморском районе на перекрёстке Богатырского и Коломяжского проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Skoda и маршрутки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На записи с видеокамер можно увидеть, как иномарка планировала повернуть на перекрёстке. Однако в этот момент ей помешала маршрутка, которая влетела в автомобиль. В результате ДТП машина вылетела на тротуар с помятым боком. А у маршрутки повреждён капот. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что на внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. 

Видео: Piter.tv 

 

Теги: дтп, приморский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии