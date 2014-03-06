Авария с участием Skoda и маршрутки на перекрёстке Богатырского и Коломяжского проспектов попала на видео

Информация о пострадавших не поступала.

Утром 5 мая в Приморском районе на перекрёстке Богатырского и Коломяжского проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Skoda и маршрутки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер можно увидеть, как иномарка планировала повернуть на перекрёстке. Однако в этот момент ей помешала маршрутка, которая влетела в автомобиль. В результате ДТП машина вылетела на тротуар с помятым боком. А у маршрутки повреждён капот.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок.

Видео: Piter.tv