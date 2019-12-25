Названы марки автомобилей, которые чаще других попадают в аварии в Петербурге

Машины стоимостью более 3 млн рублей попадают в ДТП реже всего.

Эксперт рассказал о том, что чаще всего в ДТП попадают машины стоимостью до 1,5 млн рублей. Среди них — "Hyundai Solaris", "KIA Rio", "Renault Logan", "Volkswagen Polo", "Skoda Rapid", узнали "Невские Новости".

По словам руководителя управления урегулирования розничных убытков компании "АльфаСтрахование" Заура Карданова, есть очевидные факты аварийности, такие как, например, пробег автомобиля. В Петербурге сложилась тенденция: в ДТП чаще всего попадают машины "массового" сегмента.

У авто стоимостью от 1,5 до 3 млн рублей аварийность ниже. В них входят "Skoda Octavia", "Volkswagen Passat", "Toyota Camry", "KIA K5", "Mercedes" и "BMW E-class". Автомобили по цене от 3 млн рублей попадают в дорожные происшествия реже всего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на 42% снизилось число угонов автомобилей.

Фото: Piter.TV