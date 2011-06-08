В Петербурге на 42% снизилось число угонов автомобилей

Губернатор осмотрел личный состав специального полка полиции.

В среду, 10 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время осмотра личного состава специального полка полиции сообщил, что за 2020 год в городе на 42% снизилось число угонов машин.

За время пандемии на 5% уменьшилось число преступлений в общественных местах, на 10% снизились уличные преступления, а на 30% сократилось количество квартирных краж. Беглов выразил благодарность полицейским за работу в период пандемии коронавируса и заметил, что сотрудники правоохранительных органов оказали большую помощь в контроле за соблюдением ограничительных мер.

Ранее мы писали, что четверо подростков угнали у петербуржца автомобиль.

Фото: Piter.TV