Названы самые любимые у россиян места для путешествий по родине

В рейтинг регионов вошел Санкт-Петербург.

Туристический сервис OneTwoTrip выяснил, какие регионы России являются наиболее привлекательными для местных путешественников. Чаще всего туристы выбирают место для отдыха из-за благоприятного климата и красивой природы.

Чаще всего россияне приезжают на Алтай (15,7%), в Краснодарский край (13,5%) и на Камчатку (8,8%). В топ попал также Санкт-Петербург с 5,8%. Следом за ним идут Калининградская область, Карелия, Москва, Забайкалье, Ленинградская и Иркутская области.

Наибольший спрос у россиян вызывает летний сезон. В это время года отдыхает 52% опрошенных. Еще 14% предпочитают путешествовать осенью, 10% - весной и только 4% готовы отправиться покорять новые земли зимой.

В исследовании приняло участие 1039 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что самыми популярными интернет-ресурсами в России стали YouTube и "Вконтакте".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

