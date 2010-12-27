Названы самые любимые у россиян места для путешествий по родине

Туристический сервис OneTwoTrip выяснил, какие регионы России являются наиболее привлекательными для местных путешественников. Чаще всего туристы выбирают место для отдыха из-за благоприятного климата и красивой природы.
Чаще всего россияне приезжают на Алтай (15,7%), в Краснодарский край (13,5%) и на Камчатку (8,8%). В топ попал также Санкт-Петербург с 5,8%. Следом за ним идут Калининградская область, Карелия, Москва, Забайкалье, Ленинградская и Иркутская области.
Наибольший спрос у россиян вызывает летний сезон. В это время года отдыхает 52% опрошенных. Еще 14% предпочитают путешествовать осенью, 10% - весной и только 4% готовы отправиться покорять новые земли зимой.
В исследовании приняло участие 1039 человек.
Ранее Piter.tv писал о том, что самыми популярными интернет-ресурсами в России стали YouTube и "Вконтакте".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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