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Названы самые любимые у россиян места для путешествий по родине
Сегодня, 13:26
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lesjasap

Названы самые любимые у россиян места для путешествий по родине

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В рейтинг регионов вошел Санкт-Петербург.

Туристический сервис OneTwoTrip выяснил, какие регионы России являются наиболее привлекательными для местных путешественников. Чаще всего туристы выбирают место для отдыха из-за благоприятного климата и красивой природы.

Чаще всего россияне приезжают на Алтай (15,7%), в Краснодарский край (13,5%) и на Камчатку (8,8%). В топ попал также Санкт-Петербург с 5,8%. Следом за ним идут Калининградская область, Карелия, Москва, Забайкалье, Ленинградская и Иркутская области.

Наибольший спрос у россиян вызывает летний сезон. В это время года отдыхает 52% опрошенных. Еще 14% предпочитают путешествовать осенью, 10%  - весной и только 4% готовы отправиться покорять новые земли зимой.

В исследовании приняло участие 1039 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что самыми популярными интернет-ресурсами в России стали YouTube и "Вконтакте".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: любимые места, рейтинг
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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