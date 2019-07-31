В 2019 году из российских магазинов чаще всего воровали сыр, колбасу и кофе

Примечательно, что кофе чаще всего воровали подростки в возрасте 14-16 лет (более 50%).

Компания BIT (разработчик решений для защиты от магазинных краж с использованием распознавания лиц) выяснила, какие товары чаще всего воровали из магазинов в 2019 году. Об этом сообщил РБК.

Так чаще всего воришки пытались вынести из магазина кофе, колбасу, сыр, конфеты и кондитерские изделия, морепродукты, пиво и другой алкоголь. Примечательно, что кофе чаще всего воровали подростки в возрасте 14-16 лет (более 50%).

Из косметических товаров чаще всего воровали масла для тела и волос, лак для ногтей, помаду, тушь, тени. Воровали парфюмерию чаще всего женщины (78%), а продукты – мужчины (77%).

В июне бомж-сладкоежка вынес из Пулково 27 коробок шоколадных конфет и печенье.

Видео: YouTube/ КПСС_72