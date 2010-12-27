Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Автомобилистам дали несколько рекомендаций.

Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов. В первую очередь водитель должен не паниковать, а оценить обстановку, сориентироваться на местности. Об этом напоминают эксперты из портала "АвтоВзгляд".

Важно обозначить аварийность автомобиля, включив соответствующую сигнализацию. При этом заглушать мотор не следует, пользы не принесут частые нажатия на педаль. Последний фактор также повышает риск утечки тормозной жидкости.

Лучше всего несколько раз прокачать тормоза, а потом зажать педаль. Это создаст минимальное давление в системе и ход машины замедлится. Во время маневра следует постараться уйти на второстепенную дорогу с меньшими движением.

Если у автомобиля механическая коробка передач, то замедления можно достигнуть при помощи переключения передач до самой низшей. Каждый раз нужно опускать педаль сцепления, чтобы не потерять связь двигателя с колесами. "Автомат" также лучше всего перевести в ручной режим работы.

Лучшим вариантом станет использование ручного стояночного тормоза. Рычаг необходимо тянуть плачно. Еще одним вариантом является контактное торможение. Следует прижаться к отбойнику и двигаться вдоль него.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

