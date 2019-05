Названы 100 лучших песен в истории человечества

Рейтинг возглавила композиция Yesterday британской группы The Beatles.

Журналисты издания 24/7 Wall Street составили топ-100 лучших песен в истории человечества. Первую строчку рейтинга заняла композиция Yesterday британской группы The Beatles. Она 11 недель возглавляла чарт Billboard Hot 100 и пережила 665 кавер-версий.

На втором месте оказалась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel (Пол Саймон и Арт Гарфанкел). Тройку лидеров замыкает хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.

Рейтинг составлялся на основе специального индекса, учитывающего позиции песен в чарте Billboard Hot 100, а также продажи синглов и количество кавер-версий.

Фото: pixabay.com