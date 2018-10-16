Назван самый популярный YouTube-канал со 100 млн подписчиков

Речь идет о T-Series, который выпускает индийские клипы и трейлеры к фильмам.

Впервые в истории YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков и стал самым популярным на планете. Речь идет о T-Series, который публикует индийские музыкальные клипы и трейлеры к фильмам.

Главным конкурентом T-Series являлся шведский блогер PewDiePie. В марте 2019 года оба канала преодалели отметку в 90 млн подписчиков с разницей в несколько минут. Однако одержать победу все-таки удалось T-Series. PewDiePie, чье настоящее имя Феликс Кьельберг, признал свое поражение и выпустил музыкальное видео "Поздравляем".

Отметим, что T-Series есть еще 25 каналов на YouTube. В частности, он выпускает комедийные фильмы, которые за последние 90 дней посмотрели более 13 млрд людей. Это на 3 млрд больше, чем у PewDiePie за последние три года.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер фильма "Щегол" по роману Донны Тартт.

Видео: YouTube / T-Series