Минобрнауки попросило вузы перенести контент с YouTube на VK.Video и Rutube

В письме Минобранауки уточнили, что перенести материалы необходимо до 4 апреля этого года.

В пятницу, 1 апреля, российские вузы Минобрнауки РФ попросило перенести свои видеоматериалы с площадки YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе. Соответствующий документ ведомства на своем сайте разместил Юго-Западный государственный университет.

В письме Минобранауки уточнили, что перенести материалы необходимо до 4 апреля этого года.

Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года — уточняется в письме Минобрнауки.

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