Пушков: YouTube встал на тропу открытой войны с Россией

Российский сенатор считает, что соцсеть демонстративно нарушает законодательство страны.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что социальная сеть YouTube встала тропу открытой войны с российским государством. Такое мнение в рамках брифинга с журналистами высказал руководитель парламентской комиссии по вопросам информационной политике и взаимодействию со СМИ. Специалист добавил, что было зафиксировано порядка 60 нарушений законодательства от видеохостинга.

Причем блокировки направлены в том числе против государственных СМИ, это уже открытая война со стороны YouTube, на мой взгляд. Это "Первый канал", "Пятый канал", НТВ, ТНТ, RT, "Россия-1", "Россия-24" и так далее.

Алексей Пушков, сенатор РФ

Эксперт напомнил о том, что многие государственные информационные, политические, новостные каналы заблокированы на YouTube. Он призвал своих коллег по парламенту разобраться в ситуации. По словам Пушкова, онлайн-ресурс демонстрирует явное нарушение, которое не может остаться безнаказанным или не получить никакой реакции от властей. Сенатор назвал блокировку каналов "совершенно нетерпимой".

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

