Вице-премьер РФ рассказал об антикризисных мерах поддержки отрасли.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России. По информации от чиновника, за последний год в стране фиксируется взрывной рост туристической инфраструктуры. Такими сведениями эксперт поделился в рамках правительственной встречи с отечественными представителями туриндустрии.

Сейчас, в текущей ситуации, важно не потерять этот темп. Мы должны не только сохранить стартовавшие проекты, но и запустить много новых. Туризм – один из самых мощнейших драйверов экономического и социального развития нашей страны. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник напомнил коллегам о том, что кабинет министров принял около 200 различных антикризисных мер по стабилизации и поддержки экономики России. Частично они напрямую относятся к сфере путешествий. Революционным решением Чернышенко назвал обнуление НДС для гостиниц и других мест туристического размещения.

В план первоочередных мер для правительства также включено субсидирование половины стоимости путевок в детские лагеря. На эти задачи властями выделено 7,5 миллиарда рублей. Кабмин поддержал строительство кемпингов и автокемпингов в регионах. Предусмотрена государственная помощь компаниям и туроператорам, которые вывозят россиян из-за границы.

Чернышенко: Россия может получить выпадающие от сокращения выездного туризма доходы.

Фото и видео: Правительство России