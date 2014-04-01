Чернышенко: Россия может получить выпадающие от сокращения выездного туризма доходы

Вице-премьер РФ рассказал, что мир недополучит около 300 млрд долларов из-за отсутствия российских туристов.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что Россия может получить выпадающие от сокращения выездного туризма доходы. Речь идет примерно о семи миллиардах долларов. Именно столько средств лишится мировая индустрия ил-за отсутствия российских путешественников. Таким мнением чиновник поделился с коллегами в рамках встречи правительства с представителями отечественной туристической индустрии.

Вчера очень активно рассылалось с пометкой "молния" сообщение о том, что мировая туриндустрия потеряет 7 млрд долларов из-за отсутствия российских туристов. Европейское мониторинговое агентство написало. От нас с вами зависит, чтобы эти 7 млрд не потеряла, а нашла и приобрела наша. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Российский эксперт подчеркнул, что на протчжении последних 20 лет государство вывозило с туристами свыше 300 млрд долларов. Эти средства отправлялись на развитие иностранной туристической инфраструктуры. По слова Чернышенко, теперь эти денежнвые средства "джожались" отечественные компании. Финансирование поможет развить "невероятный" потенциал отрасли. Вице-премьер призвал коллег по туриндустрии не потерять хороший темп рзвития, а не только сохранить стартовавшие проекты.

Ростуризм: турпоток по РФ с мая по сентябрь вырастет на 4-30% в зависимости от регионов.

Фото и видео: Правительство России