Ростуризм: турпоток по РФ с мая по сентябрь вырастет на 4-30% в зависимости от регионов

Зарина Догузова поделилась статистикой по востребованности кэшбека за туры.

Рост туристического потока на юге России за пять теплых месяцев 2022 года может составить 30% Показатель должен будет достичь отметки не менее 8 млн человек. С такими сведениями перед правительством и представителями туристической индустрии выступила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она подчеркнула, что говорит о классифицированных объектах размещения путешественников.

Самый большой рост турпотока ожидается на юге России, на Черноморском побережье, и он составит примерно 30% к показателям прошлого года, и суммарно мы рассчитываем, что на юге отдохнут 8 млн человек . Зарина Догузова, глава Ростуризма

Относитель туров по государственной программе с кэшбеком Догузова пояснила, что уже примерно 500 тысяч россиян приобрели такие программы в рамках текущего "окна" продаж. Они отправятся в отпуск по стране в весенний и летний периоды. В 2022 году с кэшбеком смогут отдохнуть примерно 1,2 млн человек.

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Фото и видео: Правительство России