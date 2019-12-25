Названы критерии рейтинга регионов по качеству жизни

В Петербурге можно зарабатывать и тратить деньги на себя.

РБК провело исследование, согласно которому Петербург стал лучшим городом для жизни.

В рейтинг вошли показатели обеспеченности жильем, здравоохранение, образование, обеспеченность представителями педагогических профессий и другое. Также по рейтингу можно судить, насколько граждане на конкретной территории способны поддерживать ту кредитную политику, которая реализуется в данный конкретный момент, а также уровень заработка и направления, куда горожане тратят деньги.

По словам доцента ВШЭ Елены Кудрявцевой, в Петербурге есть все возможности зарабатывать и тратить деньги на "развитие собственного человеческого капитала".

Ранее мы писали, что стали известны лучшие регионы России по уровню жизни.

Фото: Piter.TV