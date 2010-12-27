Названы имена водителей, которые чаще всего попадают в аварию

Первое место заняли Александры и Елены.

Специалисты из Института риска "АльфаСтрахование" проанализировали 180 тысяч страховых случаев, связанных с ДТП, и назвали имена водителей, которые чаще всего попадают в аварию. Среди мужчин едва ли не каждое 12-е ДТП произошло по вине Александра (8,77 % от всех аварий). Об этом сообщают РИА Новости.

На втором и третьем месте расположились Сергеи и Алексеи. У них по 7,65 % и 4,78 % соответственно. В первой десятке также присутствует Владимир (4,44 %), Андрей (4,32 %), Дмитрий (4,16 %), Евгений (3,16 %) и другие.

Среди женщин самым "аварийным" оказалось имя Елена (7,68 % от всех ДТП), затем идет имя Ольга (6,26 %) и Татьяна (5,95 %). В первой десятке можно увидеть Наталью (5,81 %), Ирину (5,61 %), Юлию (4,56 %), Светлану (4,43 %), Екатерину (4,2 %) и других.

Также специалисты "АльфаСтрахования" назвали возраст, в котором чаще всего попадают в аварии. Самым опасным считается период с 26 до 34 лет.

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