Forbes назвал имена самых богатых мертвецов шоу-бизнеса

На первом месте расположился Майкл Джексон с годовым "доходом" в 400 млн долларов.

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, чьи работы приносят правообладателям многомиллионные доходы даже после смерти самих исполнителей. Лидирует в списке Майкл Джексон с годовым "доходом" в 400 млн долларов. Об этом сообщается на сайте издания.

Второе место в рейтинге занял король рок-н-ролла Элвис Пресли. Наибольший доход приносит его поместье Грейсланд, которое давно стало излюбленным туристическим местом. За год Пресли заработал 40 млн долларов.

Третья позиция принадлежит американскому гольфисту Арнольду Палмеру. Ставшее брендом имя спортсмена ежегодно приносит по 35 млн долларов.

В топ-10 "рейтинга мертвецов" также попали американский детский писатель Доктор Сьюз, основатель журнала Playboy Хью Хефнер, Мерлин Монро, Боб Марли, Джон Ленон и другие.

Ранее Forbes назвал богатейших женщин России.

Фото: ВКонтакте / Майкл Джексон|Michael Jackson: United Fan Family