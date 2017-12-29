Егор Крид упал в рейтинге Forbes на 14 место

В прошлом году он занимал 7 место среди главных российских знаменитостей.

Егор Крид упал в рейтинге финансово-экономического Forbes Russia на 14 место. Годом ранее певец занимал в нем 7 строчку. Об этом сообщают СМИ.

Рейтинг "Главные российские знаменитости 2018" составлялся на основе анализа доходов, а также упоминаний звезд в СМИ и популярности поисковых запросов. В топ-10 попали Александр Овечкин, Сергей Шнуров, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Иван Ургант, Ольга Бузова, Дима Билан, Евгений Малкин, Стас Михайлов и Ксения Собчак.

Заработавший в этом году 3,6 млн долларов Крид занял 14 место. В СМИ его упоминали более 2,5 тысяч раз, поисковых запросов в Яндексе — более 19 млн.

Ранее мы писали, что самому молодому российскому предпринимателю в этом году исполнилось 14 лет.

Фото: Instagram / egorkreed