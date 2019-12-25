Сбербанк вошел в рейтинг журнала Forbes

Банк занял 51 место в рейтинге двух тысяч крупнейших публичных компаний мира и первое место среди российских.

Сбербанк вошел в рейтинг Global 2000 журнала Forbes. Как сообщили Piter.tv 13 мая в пресс-службе банка, Сбер занял 51-е место в рейтинге двух тысяч крупнейших публичных компаний мира и первых место среди российских по версии издания.

В рейтинг были включены компании из 61 страны. Их оценивали по 4-м показателям – продажи, доходы, активы и рыночная стоимость.

Годом ранее банк занимал 402 место в общем рейтинге и 6-е место среди компаний из России. Кредитный портфель банка за минувший год вырос на 15%, в свою очередь, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%. Число розничных клиентов банка составляет 100 млн человек, а корпоративных — более 2,8 млн.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что в 2020 году банку, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям, принимая при этом самое активное участие в государственных антикризисных мероприятиях.

Сбер повышает ставку по вкладу "Дополнительный процент" и вводит новый к Дню Победы.

Фото: Piter.tv