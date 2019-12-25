Доходы богатейших российских чиновников выросли в пандемию COVID-19

Рейтинг Forbes возглавил депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков.

Журнал Forbes опубликовал собственный перечень богатейших государственных служащих России за 2020 год, который ознаменовался пандемией коронавируса. Согласно методологии исследования, учитывался доход не только чиновников и депутатов, но и членов их семей.

Перечень возглавил депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, который является президентом компании "Южуралзолото". Его суммарный доход составил более 8,6 миллиарда рублей, что на 3,5 миллиарда больше, чем в 2019 году.

За Струковым следует депутат законодательного собрания Камчатки Игорь Евтушок (7,7 миллиарда рублей), чей доход за 2019 год составлял 5,5 миллиарда.

Тройку лидеров замыкает депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. За год его доход вырос с 6,2 миллиарда до 6,3 миллиарда рублей. В 2019 году он занимал первое место рейтинга Forbes, однако, весной прошлого года Пашова арестовали по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Среди глав субъектов России на первом месте находится президент Чечни Рамзан Кадыров с семейным доходом почти в 383 миллиона рублей. Лидером по доходам в правительстве страны является глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, доход семьи которого составил 754 миллиона рублей.

При составлении перечня были изучены декларации более 250 ведомств и структур органов российской власти.

Ранее пенсионеров в России предложили освободить от части налогов.

Фото: pixabay.com