Петербург вошел в топ-3 городов, в которые стремится переехать молодежь России

Рейтинг составлен Институтом социально-экономических исследований при правительстве России.

Российская молодежь стремится переехать в Москву и Санкт-Петербург, чтобы получить высокооплачиваемую работу. При этом, навыки для будущей профессии молодые люди предпочитают получать в родном регионе. Об этом сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Спикер заявил, что большинство населения от 18 до 30 лет переезжает из крупных городов, так как не может найти подходящую работу. При этом, получить высшее образование в родном городе для них не является проблемой.

Главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, — это противоречие между высокими стандартами качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать комментирует специалист

Чаще всего молодежь покидает Тольятти, Омск, Барнаул, Челябинск и Волгоград. Меньше всего выпускников вузов уезжают из Москвы, Севастополя, Грозного, Краснодара и Симферополя. Желание переехать чаще всего высказывают в Екатеринбурге, Саратове и Брянске. А вот чаще отказываются от переезда жители Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

Около 68 процентов опрошенных надеются перебраться в столицу России. Затем в списке - Санкт-Петербург с 13 процентами. Замыкает рейтинг Сочи с 6 процентами.

Ранее Piter.tv писал о том, что частные компании Петербурга заняли 14 мест в списке Forbes.

Видео: Piter.tv