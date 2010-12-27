Частные компании Петербурга заняли 14 мест в списке Forbes

Количество попавших в список компаний не изменилось по сравнению с предыдущим годом.

Сразу 14 частных предприятий Петербурга попали в рейтинг авторитетного издания Forbes. По сравнению с предыдущим исследованием количество местных компаний, возглавляющих список, не изменилось.

Журналисты определили, что больше всего среди компаний Петербурга заработала "Лента". Ее выручка составила 414 миллиардов рублей. Данные взяты за 2018 год. Благодаря такому показателю фирма заняла 14 место в списке.

Далее петербуржцы представлены 64 позицией рейтинга. Его занимает ИЛИМ. Годовой заработок компании составил 155,7 миллиардов рублей. На 69 строчке - строительная фирма ЛСР с выручкой в 146,4 миллиарда рублей.

Отметим, что Forbes также отметил "Ренессанс Констракшн", Рolymetal International и "Трансойл". Единственный изменением в рейтинге стала замена "Силовых машин", находившейся на 188 позиции, на "Петрович".

Ранее Piter.tv писал о том, что на агломерационные проекты Ленобласти в 2020 году планируют направить 2,3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

