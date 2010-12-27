На агломерационные проекты Ленобласти в 2020 году планируют направить 2,3 млрд рублей

В ходе совещания по вопросам агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое состоялось в понедельник в Смольном, министр транспорта Евгений Дитрих сообщил о понимании федеральным правительством важности агломерационных проектов и готовности их софинансировать.

На агломерационные проекты Ленинградской области в 2020 году планируют направить 2,3 млрд рублей

В ходе совещания по вопросам агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое состоялось в понедельник в Смольном, министр транспорта Евгений Дитрих сообщил о понимании федеральным правительством важности агломерационных проектов и готовности их софинансировать. Только Ленинградской области из федерального бюджета на будущий год пообещали выделить 2,3 млрд рублей.

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в приветственном слове акцентировал внимание на важности строительства станции метро в Кудрово, и попросил помощи федерального бюджета для этого проекта. Он подчеркнул необходимость организации рабочих мест на территории Ленинградской области.

В свою очередь зампред правительства области Михаил Москвин рассказал о ходе реализации трёх проектов. Речь идёт о реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши" на участке "КАД – Колтуши" (1 и 2 этап), строительстве нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" (1 этап в створе Гражданского пр.), строительстве автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" в створе Пискаревского проспекта от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" и строительстве автомобильной дороги в створе Пискаревского проспекта от КАД вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса".

Источник: пресс-служба ЛО