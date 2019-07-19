В Росгидромете назвали города с самым загрязненным воздухом

В список вошли 22 населенных пункта.

В Росгидромете назвали города России с самым загрязненным воздухом. В список вошли 22 населенных пункта, общая численность населения которых составляет 5,1 млн человек. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные службы.

В пятерку городов с самым загрязненным воздухом вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск и Иркутск. Также в списке оказались Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск и Кызыл. Далее следуют Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Эксперты уточняют, что в большинстве перечисленных городов расположены крупные промышленные предприятия. Все населенные пункты находятся в восточной части страны. Это территория, по словам специалистов, считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.

Ранее Росгидромет составил рейтинг самых солнечных городов России.

Видео: YouTube / FRANCE 24 English