Названы фразы мошенников, изображающих работников учебных заведений

В МВД рассказали, какие выражения должны заставить человека задуматься об обмане.

Мошенники часто притворяются сотрудниками образовательных организаций, после чего убеждают граждан передать коды авторизации под предлогом недопуска ребенка к экзамену или просьбы пройти тест на "официальном сайте". Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились представители пресс-службы российских правоохранительных органов. Известно, что наиболее встречающаяся фраза аферистов при такой криминальной схеме: "вы не прошли аттестацию и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте".Дополнительно злоумышленники под видом сотрудников образовательных организаций выманивают коды авторизации у детей. Обычно они сообщают пользователю, что тот имеет проблемы с доступом к электронному дневнику и поэтому необходимо зарегистрироваться на каком-либо образовательном интернет-ресурсе.

Под видом работников маркетплейсов и служб доставок преступники могут убеждать граждан назвать код авторизации для "подтверждения личности". Аналогичную схему мошенники используют, когда притворяются сотрудниками медицинских организаций. Крое этого попытки выманить код из SMS-сообщения происходит под предлогом смены домофона или получения человеком заказного письма.

Под видом операторов сотовой связи самой распространенными фразами для обмана россиян является "заканчивается срок действия вашего номера – срочно подтвердите данные", "требуется продлить договор на особых условиях", "ваш номер будут заблокирован в течение часа". В полиции рекомендовали прекращать общение при подобных ситуациях. Важно не называть никому коды из SMS-сообщений. При получении подобных звонков важно прекращать разговор.

Фото: Piter.tv