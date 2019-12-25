Эксперт назвал условия, при которых снижается результативность теста на COVID-19.

Названы факторы, мешающие точному результату теста на коронавирус. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на представителя компании "Гемотест" Дмитрия Гордеева. Специалист занимается диагностикой инфекционных заболеваний. Он уверен, что неточные результаты теста на наличие коронавируса связаны с нарушением правил подготовки к тестированию. Сказаться на результате также может неправильная процедура забора биологического материала.

Во время подготовки к тесту нельзя есть, пить и курить на протяжении трех часов до забора биологического материала. Также врачи говорят о необходимости отказаться от полоскания горла.

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Дмитрий Гордеев рассказал, что у пациента могут взять недостаточное количество клеток при зондировании. Во время мазка необходимо брать образец с задней стенки глотки. Если проводить тест "бесконтактно", то существует риск снижения результативности. нарушить процедуру может также кашель или рвотный рефлекс.

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